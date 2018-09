Albert Speer: de goede Duitser blijkt tóch ordinaire leugenaar

Een knappe, charmante verschijning die in 1946 voor zijn rechters in Neurenberg als enige aangeklaagde schuld bekende en de verantwoordelijkheid van de nazimisdaden op zich nam.



Albert Speer, Rijksarchitect, vanaf 1942 minister van Bewapening en vertrouweling van Adolf Hitler schiep van zichzelf het beeld van een naïeve intellectueel, verdwaald in het gruwelijke sprookje van Nazi-Duitsland, die hoegenaamd niets afwist van de moord op zes miljoen joden en andere ongewenste ‘rasvijandige elementen.’



Dat beeld van Albert Speer (1905-1981) is nu aan diggelen. De Duitse historicus Magnus Brechtken (54) schreef een ontluisterende biografie over de man, die het geüniformeerde cliché van Ich habe es nicht gewusst tot zijn tweede natuur verhief.



Bovendien maakt Brechtken gehakt van eerdere biografieën van collega-historici, die hij verwijt Speer op zijn weinig Arische donkere ogen te geloven.



,,Albert Speer was er louter op uit zijn hachje te redden”, zegt Brechtken. ,,Dat deed hij uiterst slim. Niet alleen tijdens het Neurenberg proces, maar ook in zijn leven na zijn vrijlating uit de Spandau gevangenis in 1966. Hij kreeg 20 jaar, maar had, gezien de ernst van zijn daden, de doodstraf moeten krijgen.”