Albino-gemeenschap verliest boegbeeld Josephat Torner door verkeersongeluk

Torner stak een drukke weg over in Mwanza, de tweede stad van Tanzania. Normaal gebruikt hij daarvoor een loopbrug, maar die was afgesloten. Bij het oversteken is hij geraakt door een taxibus. Torner was op slag dood. ,,Ik ben vaker met hem drukke wegen overgestoken’’, vertelt Pieter Staadegaard uit Gemert, voorzitter van de Joseph Torner Foundation Europe. ,,Dan hield ik hem altijd aan zijn arm vast, omdat hij slecht ziet. Nu stak hij alleen over. Al die keren ging het goed, nu niet.’’