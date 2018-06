Alcohol verboden op verkiezingsdag Turkije

Belangrijkste rivaal

Zowel Erdogan (64) als zijn belangrijkste rivaal Muharrem Ince (54), van de sociaaldemocratische Republikeinse Volkspartij CHP, hebben er alles aan gedaan om hun aanhangers ervan te doordringen dat een grote opkomst hun kansen op een overwinning vergroot. Erdogan waarschuwde gistermiddag bij zijn laatste verkiezingsmanifestatie in Istanboel dat niemand zijn overwinning als vanzelfsprekend mag beschouwen. ,,Neem je familie en vrienden mee naar de stembus. Elk gebrek aan belangstelling kan ons, God verhoede, in de problemen brengen”, bond Erdogan tienduizenden op het hart. Presidentskandidaat Ince benadrukte gistermiddag voor een gehoor van enkele honderdduizenden in een ander deel van Istanboel opnieuw de belangrijkste zorgen van de kiezers: de economie en de rechtsstaat. ,,Als Erdogan wint zal de paniek in de markten terugkeren en zullen de rentetarieven stijgen. Ze zullen uw telefoons blijven afluisteren”, zei hij. ,,Als ik win zal de Turkse lira in waarde stijgen en de rentetarieven gaan dalen.”

Bolwerken

Een van de aanwijzingen van de enorme betrokkenheid bij de verkiezingen is dat 60 procent van de Turkse vakantiereserveringen voor eind juni begin juli, die waren gemaakt voor Erdogan op 18 april vervroegde verkiezingen uitschreef, zijn geannuleerd.



Bovendien hebben zeker drie badplaatsen, die bolwerken zijn van de belangrijkste oppositiepartij CHP, hun stranden gesloten voor ‘onderhoudswerkzaamheden’ en daarbij meteen opgeroepen om te gaan stemmen.



,,Het is tijd om terug naar huis te gaan. We vinden het een eer dat dat u voor ons heeft gekozen als vakantiebestemming en we verwelkomen u terug wanneer u maar wil. Maar zorg ervoor dat u voor onze toekomst, en voor onze democratie, thuis bent op 24 juni om te gaan stemmen”, aldus de posters in de populaire badplaats Marmaris aan de Egeïsche kust.



De motivatie om te gaan stemmen het groeiende geloof dat Erdogan, ondanks 15 jaar onafgebroken aan de macht, niet onoverwinnelijk is, steekt positief af tegen de vorige presidentsverkiezingen in de zomer van 2014. Toen was de belangrijkste tegenstander van Erdogan een brave, grijze professor met geen enkele uitstraling. Ekmeleddin Ihsanoğlu was de gezamenlijke kandidaat van 13 oppositiepartijen, inclusief de grootste twee, de linkse CHP en de ultranationalistische partij van de Grijze Wolven, MHP.



De man had geen enkele politieke ervaring en was voor de kiezers van de oppositiepartijen zo’n teleurstelling dat ze in hun vakantiehuisjes of vakantiebestemmingen aan de Turkse kusten bleven. Erdogan had al gewonnen voor de verkiezingscampagne was begonnen. De historisch lage opkomst van 74 procent sprak boekdelen en Erdogan won al fluitend met 51.7 procent van de stemmen.