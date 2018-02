'Alcoholslot op alle bussen en trucks'

Alle bestelauto’s, bussen en trucks in heel Europa moeten preventief worden voorzien van een alcoholslot. Met dat paardenmiddel wil de Europese Transport Veiligheidsraad, adviesorgaan van de Brusselse instellingen, het aantal drankgerelateerde verkeersdoden in Europa fors terugdringen. Nu zijn dat er elk jaar 5.000.

De Veiligheidsraad wil dat het alcoholslot verplicht en standaard wordt ingebouwd in nieuwe voertuigen en hoopt dat de Europese Commissie, die waarschijnlijk in mei voorstellen doet voor nieuwe veiligheidsregels voor voertuigen, die aanbeveling overneemt. De sprong is niet eens zo groot, betoogt de Veiligheidsraad, want steeds meer lidstaten maken op beperkte schaal al gebruik van blokkerende apparatuur bij alcoholgebruik. Bussen in Frankrijk hebben al een alcoholslot, de regering daar overweegt het ook verplicht te stellen voor wie regelmatig voor rijden onder invloed wordt veroordeeld.

Oostenrijk besloot vorig najaar tot een ontwenningsprogramma voor rijders onder invloed met de mogelijkheid alweer sneller achter het stuur te kruipen op voorwaarde dat ze een alcoholslot inbouwen. België, Denemarken, Finland, Nederland, Polen en Zweden kennen soortgelijke maatregelen, aldus de Raad, evenals de meeste VS-staten. Hoe groot de winst van een stevig antialcoholbeleid kan zijn, bewees Estland: daar liep het aantal drankgerelateerde doden door een forse toename van ademtesten langs de weg in combinatie met strenge straffen in tien jaar met 90 procent terug.

Bekend probleem

CDA-Europarlementariër en EVP-verkeerscoördinator Wim van de Camp deelt de analyse van de Verkeersveiligheidsraad, maar niet zijn aanbeveling. ,,Dronken chauffeurs, zeker in voormalige Oostbloklanden, zijn een bekend probleem voor de verkeersveiligheid. Het is ook waar dat de mogelijkheden om daar technisch wat aan te doen ongeveer met de dag toenemen. Ik ben met de Raad eens dat de combinatie alcohol en verkeer niet mag bestaan. Maar om dan meteen in alle bestelauto’s, trucks en bussen verplicht een alcoholslot in te bouwen, gaat mij te ver. De invoering van de slimme tachograaf, waarmee we nu bezig zijn, is ook al een grote operatie.''