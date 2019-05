Alex Johnson: Als ze op video zien dat Ivana springt, geloven de Smits ons nog niet

,,Okay, kom maar naar Miami’’, zegt Alex Johnson na weer een week soebatten en het zoveelste overleg met zijn advocaat. ,,We hebben twee ochtenden vrijgemaakt. We zullen vertellen wat we weten.’’ Ruim anderhalf jaar na het eerste interviewverzoek en tientallen e-mails, afgewisseld door lange periodes van radiostilte, lijkt het te lukken: een interview. ,,Je komt toch alleen hè? No surprises...’’, appt Johnson een dag voor vertrek.



Hand in hand komen ze aangelopen over 12th Street in Brickell, het zakencentrum van Miami waar ze sinds begin januari wonen. Een voorzichtige handdruk. ,,Laten we eerst koffie gaan drinken.’’ Alexander is breedgeschouderd, in zijn ravenzwarte haar zitten ondanks zijn 46 jaar alleen bij de slapen een paar grijze haartjes. Luna is frêle, geen grammetje vet te veel. Haar make-up is subtiel.