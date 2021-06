Algemene Vergadering VN roept in bedekte termen op tot wapenembargo Myanmar

De resolutie kreeg de steun van 119 van de 193 landen in de Algemene Vergadering, waar alle lidstaten van de VN deel van uitmaken. Alleen het Oost-Europese Belarus stemde tegen. Andere landen onthielden zich van stemming, waaronder ook China en Rusland. Resoluties in de Algemene Vergadering zijn niet bindend, maar hebben wel politiek gewicht. Geen enkele lidstaat heeft er vetorecht.

Volgens persbureau Reuters stond in een eerdere versie van de resolutie nog een oproep tot een formeel wapenembargo, maar dat ging negen landen in Zuidoost-Azië te ver. In de uiteindelijke versie krijgen de lidstaten het dringende verzoek de “stroom van wapens naar Myanmar” te verhinderen.

Het voorstel kreeg ook de steun van de VN-ambassadeur van Myanmar. Diplomaat Kyaw Moe Tun staat tot chagrijn van de militaire machtshebbers in zijn thuisland nog steeds achter de afgezette regering. De Verenigde Naties zien hem als de rechtmatige vertegenwoordiger van zijn land. De ambassadeur vond wel dat het lang heeft geduurd om een “afgezwakte” resolutie aan te nemen en zei dat geen enkel land het leger zou moeten steunen.

Nasleep verkiezingen

De strijdkrachten grepen eerder dit jaar de macht in Myanmar. Dat gebeurde in de nasleep van parlementsverkiezingen die waren gewonnen door de politieke partij van Suu Kyi. Een aan het leger gelieerde partij leed juist een nederlaag. De strijdkrachten klaagden vervolgens over fraude en arresteerden Suu Kyi en andere politiek leiders. Veiligheidstroepen treden sindsdien met veel geweld op tegen betogers die het herstel van de democratie eisen.

VN-topman António Guterres had de Algemene Vergadering aangespoord een duidelijk signaal af te geven. ,,We kunnen niet in een wereld leven waar militaire staatsgrepen de norm worden’’, zei de secretaris-generaal. ,,Dat is compleet onacceptabel.’’

De speciale VN-gezant voor het Zuidoost-Aziatische land, Christine Schraner Burgener, zei vrijdag tegen de Algemene Vergadering van de VN dat “het risico van een een grootschalige burgeroorlog reëel is”. ,,Tijd is van essentieel belang. De kans om de militaire machtsovername ongedaan te maken wordt steeds kleiner’’, aldus Schraner Burgener na afloop van de stemming over de resolutie.