Alle agenten betrokken bij arrestatie George Floyd worden aangeklaagd

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama zegt de afschuw te delen die miljoenen Amerikanen voelden. Hij benadrukt dat racisme in 2020 niet meer normaal kan en mag zijn. Obama verwijst niet alleen naar Floyd, maar ook naar andere incidenten uit het recente verleden: een zwarte jogger die in Georgia is doodgeschoten door witte mannen en een zwarte vogelaar die het aan de stok kreeg met een witte vrouw in een park in New York.



De oud-president zei dat het begrijpelijk is dat mensen tijdens een pandemie verlangen dat alles terugkeert naar hoe het’normaal’ is. Hij benadrukte daarna dat ‘normaal’ voor miljoenen Amerikanen betekent dat ze anders worden behandeld vanwege hun ras. Hij noemde dat tragisch en pijnlijk. ,,Dit zou niet ‘normaal’ moeten zijn in het Amerika van 2020. Dit mag niet ‘normaal’ zijn’’, aldus Obama.



Obama adviseert betogers om duidelijke eisen te stellen en verandering af te dwingen via de lokale politiek, omdat juist die veel invloed heeft op de politie. Zo benoemen burgemeesters de politiechefs en zijn het aanklagers die besluiten of agenten worden vervolgd na wangedrag.



De Democraat heeft verder geen goed woord over voor de ‘kleine minderheid’ van demonstranten die overgaat tot geweld. ,,Of ze nou echt boos zijn of gewoon opportunistisch, ze brengen onschuldige mensen in gevaar’’, meent Obama.