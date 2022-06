Alle EU-leiders omarmen Oekraïne en Moldavië als kandidaat-leden

Met video Hittegol­ven in Zuid-Europa komen steeds eerder: ‘Halverwege deze eeuw richting de 50 graden’

Het is zeldzaam dat het al zo vroeg in het jaar zo heet is in grote delen van Spanje, Portugal en Frankrijk. De hitte van afgelopen week veroorzaakte bosbranden in Spanje en kostte het leven aan zeker twee ouderen in Frankrijk. Moeten inwoners deze zomer vrezen voor 50 graden?

19 juni