Alle gijzelaars vrij en veilig na urenlange gijzeling in synagoge Texas, dader vermoedelijk een Brit

UPDATE/VIDEONa een bijna 12 uur durende gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas zijn alle gijzelaars vrij en veilig. Dat maakte de Texaanse gouverneur Greg Abbott zaterdagnacht op Twitter bekend. De om het leven gekomen dader van de gijzeling zou volgens media een Brit zijn.

‘Gebeden verhoord. Alle gijzelaars zijn in leven en veilig’, liet Abbott zaterdagnacht via Twitter weten. Abbotts tweet volgde niet lang nadat een luide knal en geluid dat leek op schoten werd gehoord in de synagoge. De gijzelnemer is bij de reddingsactie gedood, meldde het persbureau Associated Press later op basis van een anonieme politiebron.

De man was dood aangetroffen nadat speciale troepen de gijzeling in Colleyville bij Dallas en Forth Worth hadden beëindigd. De vier gijzelaars kwamen ongedeerd vrij. Volgens Britse media zou de gijzelnemer een Brits zijn: het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de plaatselijke autoriteiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gijzelnemer begon zijn actie tijdens een dienst die live op Facebook werd uitgezonden, maar vervolgens werd afgebroken. De beelden zijn inmiddels verwijderd. Volgens Amerikaanse media wilde de gijzelnemer bereiken dat zijn ‘zuster’ Aafia Siddiqui werd vrijgelaten, een veroordeelde islamitische terrorist die de bijnaam Lady Qaeda heeft. Haar advocaat verklaarde later dat de man geen familie is en dat het geweld wordt afgekeurd.

De Pakistaanse wetenschapper Siddiqui was in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikanen te doden. Haar bijnaam verwijst naar de terreurorganisatie Al Qaeda. Ze zit in een gevangenis niet ver van de plek van de gijzelingsactie. Meerdere extremistische organisaties, zoals terreurbeweging IS, hebben de laatste jaren opgeroepen haar vrij te laten.

Colleyville is een gemeenschap van ongeveer 26.000 mensen, 23 kilometer ten noordoosten van Fort Worth.

Volledig scherm Zware beveiliging van het gebied rond de synagoge van Congregation Beth Israel. © AP

Volledig scherm De politie beveiligt het gebied rond de synagoge van Congregation Beth Israel. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP