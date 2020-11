Alle ogen zijn gericht op Georgia: Biden kan twee Senaatszetels goed gebruiken

Alle ogen zijn dus gericht op Georgia. Niet het land maar de Amerikaanse staat, die net boven Florida ligt. Dat de naam Georgia in het Engels twee betekenissen heeft, verwarde wat complotdenkers op Twitter. Want, zo beweerden ze, in Georgia zijn ruim vijf miljoen stemmen uitgebracht. Maar dat kan helemaal niet met nog geen vier miljoen inwoners. Conclusie: grootschalige fraude! Helaas rekenden ze zich rijk want wie ooit aardrijkskundelessen op school bijwoonde, wist al dat er twee Georgia’s zijn: die zuidelijke staat dus met 10 miljoen inwoners én dat dun bevolkte land in de Kaukasus.



Nog steeds is er geen enkel bewijs van verkiezingsfraude in de zwaar bevochten staat met misschien wel de mooiste hymne van allemaal: ‘Georgia on my mind’ (‘Ik denk aan Georgia’). Dat er niet is geknoeid, onderschreef Brad Raffensperger, de Republikeinse (!) staatssecretaris van Georgia. Hij moet toezien op eerlijke en transparante verkiezingen. Nog een paar stemmen moeten worden geteld maar de verwachting is dat Joe Biden uiteindelijk zo'n 14.000 stemmen meer zal krijgen dan Donald Trump. Voor de zekerheid laat Raffensperger een handmatige hertelling doen maar de ervaring leert dat als er al moet worden gecorrigeerd het meestal maar om een handvol stemmen gaat; zeker niet genoeg om een voorsprong van 14.000 stemmen teniet te doen.