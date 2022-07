Alles wijst erop dat corona van markt in Wuhan kwam: ‘Observaties laten geen ruimte voor lab escape’

Lemey werkte samen met een internationale groep wetenschappers, onder wie de Nederlandse Marion Koopmans, om te achterhalen waar de pandemie was begonnen. Kwam het virus uit de natuur? Of was het toch ‘ontsnapt’ uit een lab? Hoewel het bewijs hier en daar ‘onvolledig of ontoegankelijk’ is, concluderen de onderzoekers in hun dinsdag gepubliceerde studie in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Science dat alles overweldigend in de richting wijst van de Huanan-markt in Wuhan als bakermat van het virus dat de afgelopen tweeënhalf jaar de wereld in zijn greep had.