‘Als 40’er weet je wie je echt bent’

,,Veel mensen denken dat het einde van je seksuele carrière nadert als je in de 40 bent’’, vertelt Pamela Druckerman in een café in Parijs. ,,Vrouwen worden onaantrekkelijk, ze willen geen seks meer, denkt iedereen. Maar dat is niet zo! Daar kwam ik achter toen ik mijn boek schreef. Ik woon in Frankrijk en hier zijn vrouwen véél langer seksueel actief dan in andere landen. Seks stopt niet na je 49ste. Gelukkig! Hahaha. Ik sta dus nog niet voor de seksuele afgrond!’’



Voor mannen ligt het anders. ,,Ik heb veel mannen gesproken die in de 40 zijn. Zij kunnen niet meer flirten zoals vroeger. Ze zijn minder aantrekkelijk. Vroeger hadden ze nog sjans bij vrouwen van in de 20 of 30. Nu zien die vrouwen hen als een vieze ouwe man. Dat is een shock voor ze.’’ De Amerikaanse journaliste en bestseller-schrijfster Pamela Druckerman schreef een boek over volwassen worden, over het leven als veertiger – en alles wat daarbij hoort.