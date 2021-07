Als burger de ruimte in: morgen gaat het echt gebeuren

Hij vertelt het vaak en hij vertelt het graag: ,,Mijn moeder heeft me geleerd om nooit op te geven en naar de sterren te reiken.” Dat klinkt wat krom in de Nederlandse vertaling, maar de kleine Richard Branson nam het heel erg letterlijk. De schatrijke Brit (70) vliegt op 11 juli in zijn eigen raket naar de sterren. Of in elk geval daar in de buurt.