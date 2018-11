Het trauma van twee jaar geleden is nog vers, voor de aanhangers van Mikie Sherrill in New Jersey. Ze staan kort na het sluiten van de stembussen angstig de live voorspellingen op de mobiele website van de New York Times te verversen. ,,Ik ben zo nerveus,” zegt Cathy Felici (53).



Het lijkt er dan, vroeg op de avond, nog even op dat het scenario van toen zich kan herhalen: prachtige peilingen voor de Democraten, maar winst voor de Republikeinen, ook in het huis van Afgevaardigden waarin ze volgens de statistici hoogstwaarschijnlijk de macht zouden gaan verliezen. Felici friemelt met de pretzels die Team Sherrill heeft klaargezet in het Sheraton Hotel van Parsippany, middenin het elfde district . ,,Ik ben nerveus voor ons land. Als Mikie niet wint maak ik me echt zorgen.”



Als CNN twee uur later aankondigt dat Mikie Sherrill ervoor heeft gezorgd dat dit gebied voor het eerst in bijna 34 jaar weer een Democraat afvaardigt naar Washington, staat ze te juichen. Om haar heen wordt gezucht, gehuild, gegild, gelachen en gesprongen. ,,Dit is het begin van verandering,” verklaart een breed lachende dame in Sherrill-shirt. Rosanne Primerano, vriendin van zenuwpees Felici: ,,Ik wist ook echt niet zeker of het wel zou lukken. Twee jaar geleden werd ik de ochtend na de verkiezingsochtend nog helemaal ziek wakker.”