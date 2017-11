Als Trump op atoomknop drukt, kan deze generaal weigeren raket af te schieten

,,Wij generaals zijn niet gek", zei Hyten, ,,Het is onze verantwoordelijkheid om goed na te denken over dergelijke zaken". De militair is de bevelhebber van de nucleaire afdeling van het strategische commandocentrum Stratcom.

Noodzaak

Volgens de regels kan de Amerikaanse president niet zomaar raketten afschieten. Hij moet kunnen aangeven dat er: noodzaak is voor een aanval, een specifiek doelwit is, dat de aanval proportioneel is voor het gevaar dat de Verenigde Staten zou bedreigen en dat er geen onnodig leed wordt veroorzaakt door de aanval. Onder anderen generaal Hyten moet Trump hierover adviseren.



,,Als het illegaal is, zal het volgende gebeuren. Ik zal zeggen: 'Mijnheer de President, dat is illegaal.' En wat zal hij dan doen? Hij zal vragen wat wel legaal is", aldus Hyten tijdens een panelgesprek. De generaal zou vervolgens met voorstellen komen voor een aanval die wel legaal is.