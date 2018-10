Alsnog vrijspraak voor naar vluchtelingen schoppende cameravrouw

Het incident vond plaats in 2015, toen cameravrouw Petra Laszlo stond te filmen in het grensgebied. Daar waren migranten door een politiekordon gebroken. Op beelden is te zien hoe ze haar been uitstak om een man met een kind te laten struikelen. Ook schopte Laszlo een meisje. De cameravrouw bood later excuses aan en zei uit angst te hebben gehandeld.



Het hooggerechtshof heeft de veroordeling van Laszlo inmiddels vernietigd, bericht een Hongaarse nieuwssite. Volgens het hof was de vrouw te zwaar gestraft. Ze had volgens het hof vervolgd moeten worden voor een overtreding, niet voor een misdrijf. De vrouw kan niet opnieuw worden vervolgd omdat de zaak inmiddels is verjaard.