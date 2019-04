Amal Clooney, al hot vóór George

ProfielAlleen al het gerucht dat ze morgen aanwezig is bij het IS-proces in München, zorgt voor een complete mediahype. Maar wie is mensenrechtenadvocate Amal Clooney eigenlijk, behalve George’s eega? Een profiel.

Dat Amal Clooney bij het Duitse proces betrokken is geraakt, is niet vreemd. De zaak tegen IS-aanhanger Jennifer W., die een 5-jarig Yezidi-meisje de dood in zou hebben gejaagd, is een kolfje naar haar hand. Ze vraagt namelijk al jaren aandacht voor het gruwelijke lot van Yezidi-vrouwen onder IS en staat in de Duitse zaak de moeder van het Yezidi-meisje bij.

Maar of ’s werelds bekendste mensenrechtenadvocate daadwerkelijk naar de Beierse hoofdstad afreist? Zelfs haar assistenten in Londen willen er niks over kwijt. Bij de eerste zitting was Mrs. Clooney in ieder geval niet aanwezig: een behoorlijke domper voor de Duitse boulevardpers. Die stond al klaar om de dagindeling van de juriste van minuut tot minuut in kaart te brengen. Waar zou ze in Duitsland slapen? Wat zou ze aan hebben? En, eh, viel George nog ergens te bekennen?

Sinds haar huwelijk in september 2014 met ‘s wereld meest sexy man (zo oordeelde People Magazine althans) wordt ze overal door journalisten bestormd. Journalisten die - eerlijk - vaak meer interesse hebben in haar, haar hubby en het merk van haar pumps dan in haar zorgvuldig uitgeschreven statements op het gebied van mensenrechten.

Amal en George Clooney tijdens hun huwelijk in Venetië, september 2014.

Twitter-relletje

Amal Clooney op stap met tweeling Alexander en Ella Clooney, december 2018 in New York. Tot irritatie van velen, dat wel. Zo is er nogal een Twitter-relletje als media zich tijdens Amals VN-toespraak in 2017 blind staren op haar gele jurk en zwangere buik en er koppen uitgooien als 'Amal Clooney shows off her baby bump at the United Nations'. Nicola Sturgeon, eerste minister te Schotland, tweet pinnig: ,,Het lijkt me wel duidelijk dat dit niet het doel was van haar imponerende optreden bij de VN.''



Hoe Amal zelf over de excessieve aandacht denkt? In een van de schaarse interviews over haar privéleven meldt ze - vrij luchtigjes eigenlijk - dat er nogal wat boompjes bij geplant moesten worden toen George en zij vijf jaar geleden hun miljoenenvilla betrokken in het Britse dorpje Sonning aan de Thames. Boompjes die een gepaste afstand moeten creëren tussen hen, hun bijna tweejarige tweeling Alexander en Ella, en de behoorlijk persistente Britse paparazzi.



Maar; ze is best wat gewend. Al vóór haar huwelijk met de 57-jarige acteur uit Kentucky haalt ze de Britse pers met een nummer-1 vermelding in de melige ranking ‘The 21 Hottest Barristers in London’. Amal Alamuddin (haar meisjesnaam) trekt volgens de samenstellers de aandacht met haar ‘verbijsterende schoonheid’, ‘grote warme ogen’, ‘zijdezacht inktzwart haar’, het feit dat ze ook nog eens Frans en Arabisch spreekt en, uiteraard, een reeks mediagenieke rechtszaken.



Zo doet ze de zaak van Wikileaks-oprichter Julian Assange als hij voor het eerst in het nieuws komt, is ze de raadsvrouw van Julia Timosjenko, de Oekraïense oud-premier met de kenmerkende vlechtjes en verdedigt ze Abdullah Al Senussi, zwager van Khadaffi en voormalig hoofd van de Libische geheime dienst. Ze staat ook koning Hamad bin Isa Al Khalifa van Bahrein, berucht om zijn harde hand tijdens de Arabische Lente, bij. Opvallend wel: sinds George verdedigt ze zulke bad guys niet meer.

Gevlucht

Als het over Amals jeugd gaat, komt altijd haar vlucht uit het Midden-Oosten voorbij. Haar familie ruilt vaderland Libanon in 1982 tijdens de burgeroorlog inderdaad voor Engeland in maar, let op, kleuter Amal is bepaald géén gemiddelde asielzoeker. De Alamuddins behoren tot een bekende, gegoede Libanese familie die zich na een enkeltje Verenigd Koninkrijk in een comfortabele villa in Gerrards Cross in Buckinghamshire nestelt. Vader Ramzi Alamuddin is eigenaar van reisorganisatie Comet en moeder Baria buitenlandcorrespondent bij de Arabische krant Al Hayat.

Amal groeit, samen met halfbroers Samer en Zaid en jonge zus Tala, op tot een door en door Brits meisje; bekakt Engels accent en al. Na de Dr. Challoner’s High School, een echte ouderwetse meisjesschool, doet ze rechten aan het prestigieuze St. Hugh’s college in Oxford en haalt haar masters in de VS aan New York University. Ja, ze is ambitieus, vertelt ze eens, maar geen ultra nerd. ,,Het is natuurlijk de uitdaging om goede cijfers te halen zónder al teveel moeite.’’

Vóór ze zich aansluit bij Doughty Street Chambers, een prestigieus advocatenkantoor, werkt ze in 2004 een jaartje aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Samen met Philippa Webb, de collega waar ze al in Nederland mee optrekt, schrijft ze later ‘The Right to a Fair Trial in International Law’, bepaald geen chicklit maar een 512 pagina’s dikke pil over internationaal recht.

Artikel gaat door onder de foto.

Amal Clooney bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, september 2018.

