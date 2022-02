Ambassade van Oekraïne naar Poolse grens: ‘Blijft beschikbaar om Nederlanders te helpen’

video Teleurge­stel­de president Zelenski is doelwit van Russische agressie, maar wil van geen wijken weten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski pleit bij de Europese Unie voor een VN-vredesmissie in zijn land. ‘Help het leger met wapens en munitie, steun een VN-vredesmissie’, schreef Zelenski in de nacht van donderdag op vrijdag in een boodschap op Telegram. Ook sprak Zelenski de EU-leiders gisterenavond toe tijdens een ingelaste top. Hij is teleurgesteld met het resultaat.

25 februari