Ambassade VS in Rusland waarschuwt Amerikanen voor aanslagen

De Amerikaanse ambassade in Rusland heeft vandaag Amerikaanse burgers in het land gemaand evacuatieplannen te maken. Aanleiding voor de waarschuwing is een vermeende dreiging van aanslagen in onder andere Moskou en langs de Russische grens met Oekraïne.

,,Er is gedreigd met aanvallen op winkelcentra, trein- en metrostations en andere openbare ontmoetingsplaatsen in grote stedelijke gebieden, waaronder Moskou en St. Petersburg, evenals in gebieden met verhoogde spanning langs de Russische grens met Oekraïne”, aldus de ambassade. ,,Zorg voor evacuatieplannen die niet afhankelijk zijn van de hulp van de Amerikaanse overheid.”

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg zich in een reactie op de waarschuwing van de Amerikaanse ambassade af of de VS de informatie over mogelijke aanslagen ook aan Rusland zelf hadden doorgegeven. ,,En zo niet, hoe moet iemand dit dan allemaal begrijpen?” zei ze.

Spanning

Volgens schattingen van de Amerikaanse regering bedraagt het aantal troepen langs de Oekraïense grens, zowel in Belarus als Rusland, tussen de 170.000 en 190.000 man. Moskou zegt alleen militaire oefeningen in de regio te houden.

Russische troepen blijven voorlopig in ieder geval aanwezig in buurland Belarus. Het kondigde vandaag aan dat de gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland op het grondgebied, die vandaag zouden eindigen, worden voortgezet. ,,Gezien de toename van de militaire activiteit aan de grenzen (...) en de verslechtering van de situatie in Donbass, hebben de presidenten van Belarus en Rusland besloten de gezamenlijke inspectie van de strijdkrachten voort te zetten”, verklaarde minister van Defensie Viktor Khrenin.

Beschietingen

Kiev en Moskou beschuldigingen elkaar van nieuwe beschietingen bij de grens. Oekraïne heeft een van de zeven checkpoints die leiden naar de separatistische Donbass-regio gesloten vanwege artilleriebeschietingen. Daarbij kwamen zaterdag twee militairen om het leven. Ook zouden Oekraïense topfunctionarissen zijn beschoten tijdens een rondgang langs het front.

Volgens Moskou zijn minstens twee granaten vanuit Oekraïne naar Rusland afgevuurd. Ook zeggen de Russen dat in Donbass twee burgers zijn gedood bij een aanval van het Oekraïense regeringsleger.

Frankrijk en Duitsland riepen hun burgers in Oekraïne op het land te verlaten. Een Russische aanval op Oekraïne zou een ‘serieuze vergissing’ zijn, stelde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zaterdag. Een vergissing met hoge ‘politieke, economische en geostrategische kosten’. Ook zei hij dat het westen bereid was te onderhandelen over de eisen van Rusland, ‘zonder naïef te zijn’.