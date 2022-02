Ambassadeur adviseert Nederlanders Oekraïne te verlaten en richt noodsteunpunt in

De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, heeft de Nederlandse gemeenschap vandaag op het hart gedrukt goed te bekijken of een verblijf in Oekraïne nog wel noodzakelijk is. Daarnaast opent Nederland zo snel mogelijk een noodsteunpunt in het westen van Oekraïne om landgenoten bij te staan als de crisissituatie met Rusland uit de hand loopt.

De Nederlanders kregen het advies vrijdagmiddag tijdens een digitale bijeenkomst die een klein uur duurde, zo meldt BNR. Er is geen sprake van een evacuatie, maar van een vrijwillige keus om het land te verlaten op basis van een zeer zwaarwegend advies.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het advies van de ambassadeur niet afwijkt van het (oranje) reisadvies dat al een tijdje geldt voor het land. Voor de grensregio's in het oosten van Oekraïne geldt een rood reisadvies. ,,We hebben de Nederlanders vanmiddag nogmaals meegegeven of ze per se in Oekraïne moeten of willen blijven. Is hun verblijf echt noodzakelijk? Die afweging moeten ze uiteindelijk zelf maken’’, aldus de woordvoerder. Volgens haar zijn er inmiddels al Nederlanders teruggekeerd en is een deel bezig de spullen te pakken. ,,Iedereen moet dat zelf bepalen, tot nu toe is er sprake van een gemengd beeld. Sommigen vinden het tot nu toe niet nodig om weg te gaan.’’

Noodsteunpunt

Mocht de gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne toch escaleren, dan kunnen Nederlanders op korte termijn terecht bij een noodsteunpunt dat de overheid in het westen van het land opent. Het gaat om een steunpunt in de stad Lviv, de grootste stad in het westen van Oekraïne. Als de situatie erom vraagt en de ambassade in Kiev niet meer zou kunnen functioneren, kunnen Nederlanders in Lviv terecht voor consulaire hulpverlening, zoals onder meer het verschaffen van nooddocumenten. ,,Tot nu toe kan dat nog gewoon via de ambassade in de hoofdstad. Iedereen kan daar nog steeds terecht, maar we nemen het zekere voor het onzekere.’’

Het is al weken onrustig in het het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. De Russen hebben in dit gebied meer dan 100.000 soldaten verzameld en eisen dat Oekraïne geen lid van de Navo wordt. De Amerikaanse president Joe Biden riep gisteren zijn landgenoten op Oekraïne onmiddellijk te verlaten. De situatie in Oekraïne zou volgens Biden ‘snel gek kunnen worden’. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat het burgers in Oekraïne niet kan evacueren als Rusland het land binnenvalt.

Biden stelt dat ‘we hier niet te maken hebben met een terroristische organisatie, maar met een van de grootste legermachten ter wereld’. Het leger van de VS kan Amerikaanse burgers volgens hem dan ook niet te hulp schieten als zij Oekraïne willen ontvluchten. ,,Het wordt een wereldoorlog als Amerikanen en Rusland op elkaar beginnen te schieten”, aldus de president.

Overleg tussen verschillende landen over de gespannen situatie leverde tot nu toe geen doorbraak op. Zo vergaderden donderdag delegaties van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne in Berlijn over de crisis. Na negen uur vergaderen lieten Rusland en Oekraïne weten dat er geen overeenkomst was bereikt. Rusland is wel bereid met drie landen verder te praten over het conflict in het oosten van Oekraïne, als de Oekraïense regering in gesprek wil gaan met de separatisten aldaar. Dit heeft de Franse regering gemeld. In maart gaan de gesprekken verder.

Volledig scherm Soldaten uit Oekraïne bereiden zich voor op een eventuele invasie van de Russen. © AP

