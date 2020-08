Ambassadeur VS: ‘Ik zou uitkijken met de gedachte dat we God moeten danken voor de Chinezen’

Ondanks corona toch zwarte zaterdag in Frankrijk

8:14 Corona of niet, op zaterdag is het al erg druk op de Europese wegen. Vakantiegangers staan op diverse plekken in Europa zaterdagmorgen al vroeg in de file. De ANWB meldt dat de wachttijd op de Autoroute du Soleil (A7) in Frankrijk tussen Vienne en Orange ongeveer 2,5 uur is. Ook de A86 en A10 richting Tours moet het verkeer rekening houden met fors langere reistijden.