Ambulancevliegtuig stort neer op resort Filipijnen: zeven doden

Volgens de Filipijnse luchtvaartautoriteiten zaten zes passagiers en twee piloten in het vliegtuig dat een in levensgevaar verkerende patiënt moet spoed vervoerde van de stad Dipolog naar Manilla. Het toestel verdween op zo'n 46 kilometer van Manilla van de radar. Op beelden van lokale media is te zien dat een gebouw in een resortcomplex in Pansol, een dorp in de provincie Laguna, werd verwoest. Het vliegtuig stortte neer op het pand. Volgens de politie zijn op de grond twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.



Experts doen onderzoek op de plek waar het vliegtuig zich in de vakantievilla boorde. Ooggetuigen melden dat het toestel veel lawaai maakte en, voordat het neerstortte, al in brand stond. ,,Het laag vliegende vliegtuig was behoorlijk luidruchtig en verloor opvallend snel hoogte”, aldus een ooggetuige tegen CNN. Een ander: ,,Na de daling probeerde de piloot het toestel weer te laten stijgen. Dat lukte. Het toestel verdween weer heel even in de wolken. Vervolgens kwam het zigzaggend naar beneden en explodeerde het.”