Amerika: alle landen moeten Syriëstrijders terughalen en zelf berechten

Op dit moment worden meer dan 900 buitenlandse strijders door de Koerden gevangen gehouden in Noord-Syrië. Meer dan 4000 gezinsleden van de strijders worden opgevangen in vluchtelingenkampen. De Koerden, die in Noord-Syrië over autonomie beschikken, zitten met de Syriëgangers in hun maag nu de Amerikaanse president Donald Trump in december aankondigde zijn troepen uit het land terug te trekken. Trump doet dat omdat hij vindt dat IS in Syrië verslagen is en dat steun aan de Syrische Koerden die IS bestrijden niet meer nodig is.