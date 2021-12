Amerika op kop en China op de hielen, maar Europa blijft kwetsbaar in de wapenrace

De wereldeconomie mag dan wel in elkaar gezakt zijn door de coronapandemie, de wapenindustrie heeft daar weinig van gemerkt. Voor het zesde jaar op rij is die industrie gegroeid. Met Amerika op kop en China op de hielen, moet Europa flink gaan rennen om de wapenrace te overleven

De 100 grootste wapenhandelaren ter wereld verdienden in 2020 gezamenlijk zo'n 470 miljard dollar, blijkt uit onderzoek van het Zweedse instituut Sipri, dat wereldwijd onderzoek doet naar geweld, bewapening, wapenbeheersing en ontwapening. Voor het zesde jaar op rij is de markt redelijk stabiel gegroeid, deze keer met 1,3 procent. Sinds 2015 is de totale omzet van de wapenindustrie gegroeid met maar liefst 17 procent. De wapenwedloop is in volle gang en de grote spelers gaan hard.



De grootste bijdrage aan de groei lijkt van China te komen: in 2020 gaf dat land 76 procent meer geld uit aan wapens dan in 2011. Het is niet gek dus dat China op de tweede plek staat van landen met de meeste wapenomzet, met alleen Amerika daarboven.

Dat is allemaal te danken aan de vijf grootste Chinese wapenhandelaren in de top 100-lijst van Sipri. Alle vijf zijn in handen van de staat met als doel China zelfvoorzienend te maken als het gaat om wapens. ‘In de afgelopen jaren hebben Chinese wapenproducenten kunnen profiteren van de landelijke militaire moderniseringsprogramma's’, schrijft Nan Tian, analyticus bij Sipri. ‘China heeft zich bij de meest geavanceerde militaire technologieproducenten ter wereld weten te voegen.’

De Verenigde Staten gaan nog altijd aan kop, met maar liefst 41 van de 100 wapenproducenten in de top gevestigd op Amerikaanse bodem. Maar de gigantische voorsprong die de wapenreuzen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ooit hadden wordt langzaamaan toch steeds kleiner. China zit ze op de hielen.

De Amerikanen reageren door onderzoek te doen naar zogenaamde ‘next generation wapensystemen’. Door nieuwe technologieën als robotica en artificiële intelligentie in wapens te incorporeren hopen ze de Chinezen technologisch voor te blijven. Onder andere in de ruimte proberen de Amerikanen de wapenwedloop van de Chinezen te winnen. Door te fuseren en ruimtebedrijven op te kopen hopen de wapenproducenten hun portfolio uit te breiden en zo een concurrentievoordeel te hebben op de opkomende Chinezen.

Een kwetsbaar Europa

Volgens Dick Zandee, onderzoeker van het Clingendael Instituut voor Internationale Betrekkingen is de wapenwedloop te plaatsen in de grotere ontwikkeling van de globale machtscompetitie. ,,In de Koude Oorlog zagen we al twee grote naties strijden om de wereldmacht, de Sovjet-Unie tegen Amerika”, duidt de onderzoeker. ,,Dat gebeurt nu weer, maar dan tussen meer spelers. Zo zie je dat China een belangrijkere positie heeft dan het huidige Rusland, en ook India en Brazilië proberen regionaal hun invloed te vergroten. Dat China dus flink investeert in wapens, is geen verrassende ontwikkeling.”

Toch is het wel zorgelijk, ook voor ons, vertelt Zandee. ,,Europa heeft in de huidige machtsstrijd een ontzettend zwakke positie. We zijn te gefragmenteerd om ook maar iets te betekenen in het grote plaatje. Dat hoeft niet direct bedreigend te zijn, maar als we bijvoorbeeld op de achterbank meegaan met een conflict van de Amerikanen, kunnen we er zeker iets van merken. We zijn buitengewoon kwetsbaar als het gaat om onze defensiekracht, maar ook op technologisch vlak hebben we een gigantische inhaalslag te maken. Die bewustwording lijkt langzaam te komen, maar daar moeten we echt aan werken, willen we nog meespelen.”

