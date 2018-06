'Amerika stapt uit VN-raad voor Mensenrechten'

Merkel ontkent claim van Trump over stijgende criminali­teit in Duitsland

20:04 Bondskanselier Angela Merkel heeft de bewering van president Donald Trump dat in Duitsland de criminaliteit met 10 procent is gestegen door immigranten weerlegd. Volgens Merkel gaat het juist beter met de criminaliteit in Duitsland en niet slechter.