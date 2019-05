Amerikaan (61) sterft bij afdaling Mount Everest: dodental stijgt naar elf

Christopher John Kulish uit Colorado beklom vanochtend de 8848 meter hoge berg aan de Nepalese kant, de zijde die de meeste mensen beklimmen. Tijdens de afdaling met zijn medeklimmers stierf de man plotseling. Over de oorzaak van zijn overlijden is nog niets bekend. Dat meldt een woordvoerder van het Nepalese ministerie van Cultuur, Toerisme en Luchtvaart volgens persbureau Reuters. De meeste sterfgevallen komen voort uit vermoeidheid en uitputting.



De afgelopen tijd was het erg gunstig klimweer. Honderden alpinisten wagen de klim naar de top en dit leidt tot extreme drukte op de berg. Dit kan leiden tot lange wachttijden van meer dan twee uur. Het wachten op grote hoogte is erg gevaarlijk. Het is ijskoud op de top en er zit weinig zuurstof in de lucht. Tijdens het wachten is er dan ook meer kans dat klimmers vrieswonden oplopen of onwel worden.



Een recordaantal van 381 mensen kreeg dit seizoen toestemming om de berg te beklimmen. Mensen die de berg willen beklimmen hebben toestemmingsbewijzen nodig van de overheid. Voor tochten boven een hoogte van 5000 meter is het zelfs verplicht om een professionele beklimmer in te huren die de expeditie in goede banen leidt. Vorige week kwam een 44-jarige Brit al om het leven tijdens de afdaling. Het klimseizoen eindigt deze maand.



In totaal hebben tot nu toe ongeveer 5000 mensen de berg beklommen, zo'n 300 mensen zijn overleden bij de expeditie. In 1953 waren de Nieuw-Zeelandse Sir Edmund Hillary en de Nepalese Tenzing Norgay de eerste beklimmers van de Nepalese kant van de berg.