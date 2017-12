Amerikaan doet tv-experiment na, flatgebouw gaat in vlammen op

‘Doe dit thuis niet na’. Of History Channel de waarschuwing deed in een uitzending van Forged in Fire is niet bekend. John Comes had er in ieder geval geen boodschap aan. De Amerikaan besloot in zijn achtertuin een experiment uit de uitzending na te doen.



Forged in Fire belicht de ambacht van het wapensmeden door de eeuwen heen. Vier smeden nemen het in een competitie tegen elkaar op en proberen onder andere de beste Vikingbijlen, Romeinse steekwapens en Japanse zwaarden te fabriceren. De 51-jarige Comes uit Cohoes in de staat New York, wilde dat ook.