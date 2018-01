Amerikaan trouwt met zes vrouwen in jarenlange huwelijksfraude

Een federale aanklager zegt dat Peter uit Worcester, in de staat Massachusetts, tussen 2003 en 2013 voor vier van zijn vrouwen een immigratieaanvraag heeft ingediend. Alleen dacht Hicks er niet aan op tijd van zijn bruiden te scheiden. Die vergeten scheidingen breken hem nu op. Op een van aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning claimt Hicks dat hij op 3 januari 2011 van zijn eerste vrouw scheidde, terwijl hij vermoedelijk al met vier anderen was getrouwd. Sommigen van hen waren al illegaal in de Verenigde Staten.



God gevonden

Acht dagen later, zo blijkt uit een volgende aanvraag, zou Hicks van zijn derde vrouw zijn gescheiden. Echtgenote nummer vier ruimde pas in 2016 het veld, terwijl hij in 2013 nog met een Ghanese in het huwelijksbootje stapte. Voor drie mevrouwen Hicks vroeg hij nooit de scheiding aan.



In 2009 loopt de fraudeur bij een immigratieaanvraag tegen de lamp en biecht zijn veelwijverij op. Ondanks het onderzoek stopt hij echter niet. Pas als hij in 2014 opnieuw wordt ondervraagd, zegt hij God gevonden te hebben en schoon schip te willen maken.



Hicks blijkt voor al zijn huwelijkse trouw geld te hebben ontvangen van twee, niet nader genoemde, mannen en werd door hen gevraagd ook anderen tot de trouwfraude over te halen. Als de rechter Hicks veroordeelt, moet hij het de komende vijf jaar zonder vrouwelijk gezelschap stellen en een boete van 250.000 dollar betalen.