Amerikaan twijfelt geen moment en redt hondje uit bevroren meer

De Amerikaanse vrachtwagenchaffeur Don Chatten (49) uit Buffalo mag zich sinds vorige week een lokale held noemen nadat hij een hondje van de verdrinkingsdood redde. Een foto van een kletsnatte Chatten met in zijn armen het onderkoeld hondje is een groot succes op social media.

Het voorval gebeurde afgelopen donderdag terwijl Chatten zijn eigen twee hondjes aan het uitlaten was in Ellicott Creek Park in de Amerikaanse plaats Buffalo, vlak bij de Niagarawatervallen. Onder het uitlaten werd hem gevraagd of hij misschien een kleine terriër had gezien. Het dier was al even zoek en de eigenaar zat met de handen in het haar.

Vlak daarna zagen zijn eigen twee honden de vermiste terriër in het deels bevroren meertje in het park. Het spartelende dier had het zwaar en wist nauwelijks boven te blijven. Chatten en een andere omstander belden snel 911, maar wisten toen al dat het dier het niet lang meer vol ging houden. Hij besloot daarom zelf maar in het water te lopen en het hondje te redden.

Samantha Kelly (de andere omstander) maakte een foto vlak na het moment dat Chatten de terriër in het ijskoude water wist te grijpen. Deze foto werd vervolgens gedeeld met WKBK Buffalo, de regionale zender. Veel mensen vonden de foto erg aangrijpend en prezen Chatten om zijn actie. Velen vinden hem een 'ware held’.

Chatten zelf blijft nuchter over zijn geroemde reddingsactie. Tegen de lokale zender vertelt hij dat hij ‘een dierenvriend’ is en geen moment twijfelde het hondje te redden. ,,Ik wist bovendien dat het water in het meertje niet zo diep was. Ik kom al in dit park sinds ik een kind ben.”