Amerikaan verdrinkt na huwelijksaanzoek onder water tijdens droomvakantie

Antoine, een advocate en notaris met een eigen kantoor in Baton Rouge, deelde het drama gisteren met vrienden en buitenstaanders op haar Facebookpagina . Inclusief foto's en een door haarzelf gemaakte video van het moment waarop haar vriend Steven Weber haar volledig verrast met zijn huwelijksaanzoek onder het wateroppervlak van de azuurblauwe Indische Oceaan. In de video is Weber te zien met zwemvliezen waarmee hij probeert om, ondanks de stroming, zo dicht mogelijk tegen het glas van de glazen vloer van de vakantiebungalow te blijven. In zijn hand een diepvrieszakje met daarin een handgeschreven brief. Op de ene kant staat: ‘Ik kan mijn adem niet lang genoeg inhouden om je alles te vertellen wat ik leuk aan je vind. Maar ... alles waar ik van hou! Ik hou elke dag meer van je!’ Dan draait hij het zakje om en drukt de achterkant tegen het glas. ‘Wil je alsjeblieft met me trouwen’, staat erop. Aan de andere kant van het glas begint Kenesha Antoine te gillen zonder dat haar vriend dat kan horen. Hij tovert dan een doosje tevoorschijn met een ring. Dan zwemt haar geliefde weg naar boven. Op welke diepte hij zich bevond is niet duidelijk en wat er gebeurde evenmin, maar klaarblijkelijk bereikte hij het wateroppervlak niet. Tekst loopt door onder de foto.

‘Je bent nooit meer bovengekomen uit de diepte dus je hebt mijn antwoord nooit gehoord: Ja! Ja! Een miljoen keer, ja ik wil met je trouwen’, begint haar bericht. ‘We hebben het begin van de rest van ons leven samen nooit kunnen omarmen en vieren. De mooiste dag is ontaard in de zwartste dag, in de wreedste wending van het lot die je maar kunt voorstellen. Ik zal proberen kracht te putten uit het feit dat we de afgelopen dagen de meest geweldige ervaringen hadden en dat we allebei zo blij en duizelig van opwinding waren in onze laatste momenten samen. Een paar dagen voor je dood zei je tegen me: ‘Ik heb een paar kankerpatiënten op deze reis gezien. Dat deed me beseffen dat dit een once-in-a-lifetime ervaring is die mensen willen beleven voor ze sterven. En hier zijn wij dan, in de bloei van ons leven. We zijn zo gezegend.’’



Antoine kan naar eigen zeggen geen woorden vinden die kunnen uitdrukken wat voor geweldig mens haar vriend was. ,,Steven Weber, je was een levensgenieter die met zijn energie en optimisme iedereen inspireerde die je ontmoette. Je kwam overal bekenden tegen en je bezorgde zoveel mensen zoveel plezier. Je was vriendelijk, meelevend, liet me altijd huilen van het lachen en overlaadde me met liefde zoals niemand dat ooit deed. Je was mijn ideale geliefde, mijn engel, mijn zielsverwant. Ik zal de zegen van de liefde die we deelden voor altijd bij me dragen. Ik zal je ooit terugvinden en met je trouwen in een volgend leven... Ik hou zielsveel van jou en zal altijd van je blijven houden.’