Amerikaans Congres buigt zich over ufo's: ‘Taak om dit te onderzoeken’

Verdachte gezins­moord Geldermal­sen stond niet onder suïcidetoe­zicht

De verdachte van het drama in Geldermalsen, waarbij maandag zijn vrouw Anna (38) en zoon Dani (6) omkwamen, vormde geen veiligheidsrisico en stond ook niet onder suïcidetoezicht in de Penitentiaire Inrichting (PI) in het Duitse Bielefeld. De gevangenis wist bij het intakegesprek ook niet waarvan hij werd verdacht. Dat zegt de directeur tegen deze site.

13 mei