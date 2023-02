Amerikaans leger schiet opnieuw vliegend object uit de lucht

Het object viel in het meer en er zijn geen aanwijzingen van enige schade, zeggen bronnen tegen NBC News. Het is de vierde keer in een korte tijd dat Amerikanen een onbekend object uit de lucht onderscheppen.

Spionageballon

Ditmaal was de onderschepping boven het Huronmeer, nabij de grens tussen de VS en Canada. ‘Het object is neergehaald door piloten van de Amerikaanse luchtmacht en de Nationale Garde’, schreef Elissa Slotkin, lid van het Huis van Afgevaardigden namens de staat Michigan, dat ten zuiden en ten westen van het meer ligt. De Amerikaanse president Joe Biden had daartoe opdracht gegeven op basis van ‘uiterste voorzichtigheid’. Eerder zondag had de Afgevaardigde Jack Bergman verklaard dat boven het meer een object ‘ontmanteld’ was.

De VS en Canada zijn de afgelopen weken zeer alert op indringers vanuit de lucht sinds de verschijning van een wit, in het oog springende ballon eerder deze maand boven het Amerikaanse luchtruim. Het ging volgens de VS om een Chinese ‘spionageballon’. Het Amerikaanse leger schoot de ballon op 4 februari neer. China ontkent dat de eerste ballon werd gebruikt voor surveillance en zegt dat het een civiel onderzoeksluchtvaartuig was.

De objecten die de afgelopen dagen boven de Amerikaanse staat Alaska en Canada zijn neergehaald, leken volgens een Witte Huis-woordvoerder ‘niet veel’ op de Chinese ballon die op 4 februari voor de kust van South Carolina werd neergeschoten en waren veel kleiner. ,,We hebben het niet voor niets over objecten en niet over ballonnen”, zei generaal Glen VanHerck, hoofd van North-American Aerospace Defensie Command (Norad). Het onderzoek naar de objecten loopt nog en de wrakstukken ervan zijn nog niet gevonden.

Ook van het zondag neergeschoten vliegende object is nog niet duidelijk wat het precies was en waarom het door het Canadese en Amerikaanse luchtruim vloog. Volgens diverse Amerikaanse media was het een ‘achthoekig vliegend object’ en werd tot neerschieten besloten omdat het gevaar voor de commerciële luchtvaart zou kunnen opleveren.

Een Amerikaanse overheidsfunctionaris heeft laten weten dat het object niet werd beschouwd als een ‘militaire dreiging’ voor potentiële doelen op de grond. Het tuig had geen zichtbare gondel, was onbemand en vloog op een hoogte van ongeveer 6.000 meter. Het object stond op het punt om over Lake Huron te vliegen toen het werd neergehaald.

,,We hebben geen aanwijzingen dat het spionagecapaciteiten had, maar we kunnen dat niet uitsluiten’’, aldus de functionaris, die daar aan toevoegde dat de autoriteiten het voorwerp zullen proberen te bergen “om meer te weten te komen”.

Volledig scherm Lake Huron gezien vanaf de autoweg. © Google Maps