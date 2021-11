Amerikaans OM pleit twee veroordeelden van moord op burgerrechtenactivist Malcolm X vrij

De ontheffing volgt op een officiële bevestiging dat er fouten zijn gemaakt in deze zaak. Officier van justitie Cyrus Vance jr. geeft donderdag een persconferentie om het vrijpleiten van Muhammad A. Aziz en Khalil Islam toe te lichten.

Vance bood in een interview met de New York Times namens justitie alvast zijn verontschuldigingen aan over de gang van zaken destijds waardoor de twee veroordeelden en hun families onrecht is aangedaan. ,,Deze mannen hebben niet de gerechtigheid gekregen die ze verdienden. Wat we kunnen doen is de dwaling toegeven, de ernst van de dwaling”.

Volledig scherm Muhammad Aziz, toen beter bekend onder de naam Norman 3X Butler, werd in 1965 onrechtmatig opgepakt voor de moord op Malcolm X. Nu wordt hij alsnog vrijgepleit. © AP

De nu 83-jarige Aziz mocht in 1985 de gevangenis al verlaten. Islam kwam twee jaar later vrij en overleed in 2009. De derde arrestant Mujahid Abdul Halim (80) bekende Malcom X te hebben doodgeschoten tijdens een toespraak in een theater. Hij claimde al tijdens het proces in 1966 dat zijn twee medeverdachten onschuldig waren. Halim zat tot 2010 in de cel.

De dochters van Malcolm X vroegen in februari nog om heropening van het onderzoek naar de moord op hun vader, omdat er nieuw bewijs zou zijn ontdekt over mogelijke betrokkenheid van de New Yorkse politie en de FBI. Een agent deed die beschuldiging in een brief voor zijn overlijden.

