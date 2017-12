Amerikaans politicus die model bij borsten greep stapt op

Franken is de tweede Amerikaanse politicus binnen een week die opstapt na beschuldigingen van seksuele intimidaties. Zijn positie werd onhoudbaar nadat enkele tientallen collega-senatoren en de leiders van de Democraten en Republikeinen in de Senaat op zijn aftreden hadden aangedrongen.



Franken, senator namens de staat Minnesota, lichtte zijn aftreden vandaag toe in een persconferentie. Daarbij waren ook zijn vrouw Franni Bryson en andere familieleden aanwezig. Sommigen van hen huilden tijdens de speech van elf minuten waarin hij aangaf zijn werkzaamheden in Washington de komende weken te beëindigen. ,,Ik geef dan wel mijn zetel op, maar ik houd mijn stem." En: ,,Diep in mijn hart weet ik dat ik als senator niks heb gedaan dat de Senaat in diskrediet brengt."