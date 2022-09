Amerikaans-Russische missie naar ISS uitgesteld om orkaan Ian

met video Leider Lega in Italië eist excuus of aftreden Von der Leyen

Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische partij Lega in Italië, vindt dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moet aftreden of excuses moet aanbieden voor uitspraken die ze heeft gedaan over de Italiaanse parlementsverkiezingen van zondag. Von der Leyen had donderdag gezegd dat als het in ‘Italië de verkeerde kant op gaat’, de EU ‘gereedschap’ heeft.

25 september