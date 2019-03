Amerikaanse ambassadeur: VS blijven in ‘onmisbare’ Navo

Eerder dreigde de Amerikaanse president Donald Trump uit de Navo te stappen, zo onthulde The New York Times eerder dit jaar. Op de vraag van de SGP-jongeren of Nederland daar bang voor moet zijn, antwoordde Hoekstra met een duidelijk ‘no’. Hij zei pal voor de Navo te staan, dat dit jaar de 70ste verjaardag viert. ,,Het is absoluut essentieel, er is in de VS geen discussie over.’’ Wel willen de Amerikanen dat de Navo-landen hun defensie-uitgaven fors verhogen. Nederland overtuigen om 2 procent van hun bruto binnenlands product in de krijgsmacht te steken staat op nummer 1 van zijn prioriteitenlijst, zei Hoekstra, die op het themacongres over de toekomst van de Navo in Gouda voor het eerst in het openbaar in gesprek ging met een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Zij, staatssecretaris van Defensie Barbara Visser, noemde de discussie over de 2-procentnorm logisch: ,,Voor een lidmaatschap moet je contributie betalen.’’

No way

Hoekstra toonde zich ook realistisch: ,,Er is no way dat Nederland dat in de nabije toekomst gaat halen.’’ Ook leek de ambassadeur bereid mee te denken over wat de Navo moet doen als landen de 2 procent niet halen. Dan is het zaak dat Nederland duidelijk is over wat het wél kan leveren aan het bondgenootschap, stelde Hoekstra. ,,Zodat de Navo kan plannen. Misschien zijn er landen die bereid zijn meer in de Navo te steken.’’



Visser benadrukte dat Nederland dat al heeft gedaan. Het kabinet beloofde eind vorig jaar aan de Navo dat eventueel extra geld voor Defensie uit de Voorjaarsnota wordt gestoken in onder meer special forces en het verbeteren van de slagkracht van de krijgsmacht. Hoekstra zei blij te zijn ‘met elk extra bedrag’ en prees de bekwaamheid van de Nederlandse krijgsmacht. ,,Jullie zijn er goed in, we hebben er alleen meer van nodig.’’



In 2014 is afgesproken dat alle landen in het Navo-bondgenootschap toewerken naar het steken van 2 procent van hun bruto binnenlands product in de krijgsmacht. Nederland komt daar, ook met de 1,5 miljard die dit kabinet per jaar extra in defensie steekt, bij lange na niet aan.



De VVD-bewindsvrouw zei ook extra investeringen te bepleiten, maar ook afhankelijk te zijn van politieke keuzes. Ze wees erop hoeveel extra geld er dan nodig zou zijn. ,,Het gaat dan om 6 tot 7 miljard per jaar. Dat is net zoveel als de politie.’’