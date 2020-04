Amerikaanse bar haalt hele collectie vastgeniete dollars van plafond om werknemers te betalen

The Sand Bar op Tybee Island floreert vooral in de zomer. In het plaatsje zelf wonen maar 3000 mensen, maar in de zomer is Tybee island een geliefde spot bij Amerikanen die vakantie komen vieren. Dit jaar zijn de kaarten voor The Sand Bar anders geschud. Door de coronacrisis is de bar al even dicht en komt er dus geen geld binnen. Dat is vooral voor de medewerkers slecht nieuws: hun inkomen in de zomer is volledig afhankelijk van hun loon uit de bar en de fooien die ze krijgen.

Dat besefte ook eigenaresse Jennifer Knox, die haar personeel de afgelopen tijd steeds wanhopiger zag worden. Tot ze, zittend aan haar verder doodstille bar, opeens omhoog keek, vertelt ze aan CNN. ,,We zaten binnen, deuren op slot, alles leeg, tot ik opeens omhoog keek en dacht: ‘Oh my gosh, er hangt hier gewoon geld aan het plafond, en we hebben tijd zat. We moeten dat geld van de muren halen!”

Nietmachine

De afgelopen vijftien jaar, sinds de opening van de bar, hebben bezoekers met een nietmachine dollarbiljetten tegen de plafonds en muren geniet. Vaak met een persoonlijke boodschap erop. Het geld nam hele plafonddelen en verschillende muren van de bar in beslag. Knox, die nu met haar moeder zo’n zes jaar eigenaar is van de bar, had de biljetten tot nu toe altijd voor lief genomen. Het hoorde immers bij het interieur, waardoor het briefpapier nauwelijks meer opviel. Tot ze opeens hard nodig waren.

Samen met vijf vrijwilligers en haar moeder is ze drie-en-een-halve dag bezig geweest om met uiterste precisie alle biljetten van de muren en het plafond te halen. Sommige biljetten zaten vast met wel twintig nietjes, een gemakkelijke klus was het dan ook niet. Onder de biljetten zat ook een hoop buitenlandse valuta, zoals vriefjes van 5 euro en Japanse yennen. Alle biljetten zijn schoongemaakt, gladgestreken en op de bar gelegd. In totaal heeft het team voor 3714 dollar aan briefgeld van de muur gehaald.

Nadat vaste klanten hoorden van de actie van Knox om haar personeel een extraatje te geven, besloten velen wat extra geld te doneren. Ook heeft Knox een een Venmo-link aangemaakt (de Amerikaanse variant van Tikkie) waar mensen geld kunnen doneren.

Het geld is inmiddels verdeeld over het personeel. De eigenaars van The Sand Bar hebben goede hoop dat de bar na de crisis weer open gaat.