Amerikaanse Congresleden bang te worden vermoord door extreme collega's

Angst regeert nog steeds in politiek Washington. Na de ontzetting over de bestorming van het Capitool door extreme aanhangers van president Donald Trump is een aantal Democratische leden van het Amerikaanse Congres nu als de dood dat sommigen van hun Republikeinse collega’s hen mogelijk naar het leven staan.

De Democratische afgevaardigde Don Beyer uit de staat Virginia gooide de knuppel in het hoenderhok. ,,Sommigen van ons zijn bezorgd dat ze door hun eigen collega’s kunnen worden doodgeschoten. Hier heerst de meest giftige sfeer die ik ooit heb meegemaakt”, zo zei hij tegen nieuwszender NBC. Er is een algemeen gevoel van onveiligheid doordat sommige Republikeinse collega's wapens dragen, aldus Beyer. ,,En waarschijnlijk zijn dat degenen die complottheorieën onderschrijven en QAnon geloven over pedofiele satanische ringen. Zijn we veilig voor hen?”

Volgens de complotdenkers van QAnon is elke politicus die tegen Donald Trump is bij voorbaat verdacht en zeer waarschijnlijk betrokken bij een groot satanisch complot om deze president tegen te houden om pedofilie en de ‘deep state’ te bestrijden.

Sommige Democraten in het congres suggereren - de aantijgingen zijn niet bewezen - dat extreemrechtse collega’s en sympathisanten van de Capitoolbestormers mogelijk hebben geholpen bij het plannen of begeleiden van de aanval. Een petitie voor een formeel onderzoek hiernaar is inmiddels door dertig afgevaardigden ondertekend. Dat er veiligheidspoortjes met metaaldetectors zijn geplaatst in het Capitool neemt het gevoel van angst niet weg, aldus Beyer.

Een van de mensen die collega’s angst inboezemt, zou de Republikeinse afgevaardigde Lauren Boebert uit Colorado zijn, een voormalig QAnon-sympathisant en fel gekant tegen het installeren van metaaldetectoren in het Capitool. Boebert heeft al meerdere keren nadrukkelijk afstand genomen van QAnon, maar weigert door de detectiepoortjes te gaan, omdat ze het recht heeft een wapen te dragen. Er zijn meer Republikeinen die de veiligheidspoortjes om die reden verwerpen. Dat komt ze inmiddels op boetes te staan. Wie de eerste keer weigert de metaaldetector te passeren betaalt 5000 dollar, de tweede keer 10.000, zo heeft Kamervoorzitter Nancy Pelosi besloten.

Tim Ryan, een Democraat uit de staat Ohio, wierp zich vannacht in een interview op CNN ook op als woordvoerder van collega’s die te bang zijn hierover voor de camera te verschijnen. ,,Ik kan bevestigen dat mijn collega’s bang zijn voor andere Congresleden. Ze worden nu al door sommigen uitgescholden, lastig gevallen en gevolgd met telefooncamera’s. En nu willen die mensen niet door de poortjes met metaaldetectoren. Na alles wat er is gebeurd, is dat toch het minste wat je kunt doen. We beleven hyperspannende tijden. Als je zo bang bent, zie je overal gevaar. Het hele land lijdt daaronder, inclusief Congresleden. Ik ben zelf niet bang maar ik ken genoeg collega’s die dat wel zijn.”

Ook Republikeinse afgevaardigden die niet tegen de afzettingsprocedure van Donald Trump stemden, zouden de laatste dagen via sociale media en zelfs thuis worden bedreigd door extremisten die vinden dat Donald Trump en niet Joe Biden president moet zijn.

