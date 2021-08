Amerikaanse David (7) overleden aan ‘hersenetende amoebe’ na zwemmen in meer

Een 7-jarige Amerikaanse jongen is overleden aan een hersenetende parasiet nadat hij in een meer had gezwommen. De familie van de jonge David Pruitt laat weten verscheurd te zijn van verdriet.

David werd op 30 juli van dit jaar doodziek en ging met spoed naar het ziekenhuis. Zijn situatie bleek zo kritiek dat hij meteen per vlucht naar het UC Davis Medical Center moest in Sacramento (Californië).

Zoet water

De 7-jarige werd in het academisch ziekenhuis opgenomen met een ernstige zwelling in de hersenen. Volgens zijn familie moest David meteen aan de beademing worden gebracht. Afgelopen vrijdag meldde zijn familie op hun gofundme-pagina dat de jongen het niet heeft overleefd.

‘We putten er vreugde uit dat onze jongen geen pijn meer heeft en in goede handen is in de hemel’, schrijft zijn tante, Crystal Hayley op de doneerpagina namens de familie Pruitt. ‘David heeft een dodelijke infectie opgelopen, van een amoebe die voorkomt in zoet water. Informeer je over deze infectie zodat je jezelf en geliefden kan beschermen.’

Bijna altijd fataal

De dodelijke parasiet (Naegleria fowleri), ook wel bekend als een ‘hersenetende amoebe’, is extreem zeldzaam. De amoebe leeft voornamelijk in warm stilstaand water. Meren, sloten en plassen zijn bekende infectiebronnen. Nadat de amoebe via de neus is binnengedrongen, valt hij het centrale zenuwstelsel aan. Hierdoor verliezen mensen in veel gevallen hun reukvermogen, een van de eerste symptomen van een infectie. Hierna klimt het eencellige diertje naar de hersenen waar het levensgevaarlijk veel schade aanricht.

De infectie is enorm zeldzaam en het komt niet vaak voor dat mensen of kinderen eraan overlijden. Volgens CBS News zijn er sinds 1971 maar tien gevallen gemeld in de staat Californië. Daarom hebben artsen ook vaak te laat door met welke gevaarlijke ziekte ze te maken hebben. Volgens het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC is een infectie bijna altijd fataal.

Het is volgens Tehama County, waar David Pruitt woonde, aannemelijk dat de amoebe bij hem naar binnen is gedrongen toen hij aan het zwemmen was in een meer. Het is niet bekend waar Pruitt dan precies heeft gezwommen. Tegen Amerikaanse media wil zijn familie geen commentaar geven. Wel wil zijn tante aandacht vragen voor de amoebe en de eerste ziekteverschijnselen.

Inmiddels is er meer dan 19.000 dollar ingezameld voor de familie. Daarmee zal onder andere de begrafenis worden betaald.