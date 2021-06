Amerikaanse droom sterft in bloedhete woestijn: 'We vinden maar de helft of kwart van de doden’

Hier tussen venijnig stekende cactussen op de verschroeide roodbruine aarde van Arizona stierf Adán Jimenez Jarquin, een 29-jarige man uit Mexico. Alvaro Enciso leest de details van zijn dood plechtig voor uit het notitieboekje dat hij heeft meegenomen naar deze afgelegen plek in de Sonora-woestijn, een gebied dat zich uitstrekt van het noorden van Mexico tot in het zuidwesten van de VS. Adán stierf waarschijnlijk aan oververhitting. Zijn lichaam was in staat van ontbinding toen het werd gevonden in juni 2013, ongeveer een week na zijn dood.