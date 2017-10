Amerikaanse farmaceut wel schuldig aan fraude, maar niet aan moord

De aanklachten van nalatigheid en fraude tegen Glenn Chin, de verantwoordelijke farmaceut bij het ten onder gegane bedrijf New England Compounding Center (NECC), zijn volgens de juryleden bewezen. Hij had de supervisie over de laboratoria waar niet steriel werd gewerkt. De jury achtte de aanklacht van moord in de tweede graad in relatie tot 25 dodelijke slachtoffers echter niet bewezen.