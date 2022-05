Amerikaanse koopt ‘per ongeluk’ 2000 jaar oud Romeins beeld bij kringloopwinkel

Voor 34,99 Amerikaanse Dollar (ongeveer 33 euro) kocht de Texaanse Laura Young in augustus 2018 een marmeren buste bij kringlooploopwinkel Goodwill in de stad Austin. ,,Ik was op zoek naar iets dat er interessant uitzag", vertelt de vrouw aan CNN . ,,Omdat het zo'n koopje was, kon ik geen goede reden bedenken om het beeld níet mee te nemen.” Young heeft sowieso een neusje voor bijzondere vondsten. Al ruim tien jaar verkoopt ze allerlei antieke voorwerpen, die ze in kringloopwinkels vindt, door voor een hogere prijs. Omdat ze het gevoel had dat dit specifieke beeld bijzonder was ging ze, toen ze het had gekocht, te rade bij meerdere veilinghuizen. Uiteindelijk kon Sotheby’s bevestigen dat het beeld, dat meer dan 23 kilo weegt, afkomstig is uit de oude Romeinse tijd en naar schatting 2000 jaar oud is. Een expert vond uiteindelijk foto's in een digitale database, waarop het beeld in 1931 te zien is op een binnenplaats in de Duitse stad Aschaffenburg. Daar stond het in het zogenoemde Pompejanum, een replica van een Romeinse woning.

Gestolen uit een opslag

Ook is vastgesteld van welke persoon de buste waarschijnlijk gemaakt is. Het zou gaan om de Romeinse militaire leider Sextus Pompei, zo meent Lynley McAlpine van het San Antonio Museum of Art. De vader van Sextus was Pompeius de Grote, ooit een bondgenoot van Julius Caesar. Hoe het beeld uiteindelijk in de kringloopwinkel terecht is gekomen, is nog een raadsel. Het werd voor het laatst gezien in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De buste was tijdens de oorlog veilig opgeborgen in een opslag, waarna deze vermoedelijk is gestolen.



,,Het lijkt erop dat iemand het ergens tussen het moment van opslag en 1950 heeft gevonden en heeft meegenomen,” zegt McAlpine. ,,Aangezien het beeld uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht is gekomen, lijkt het me waarschijnlijk dat een Amerikaan die in Aschaffenburg gestationeerd was het in handen heeft gekregen.”



Young heeft gevraagd of diegene die de buste heeft gedoneerd aan de kringloopwinkel zich wil melden. Tot nu toe heeft nog niemand dat gedaan. De buste wordt momenteel een jaar lang tentoongesteld in het San Antonio Museum of Art in Texas. Daarna wordt het beeld teruggestuurd naar het Pompejanum in Aschaffenburg, waar het eveneens zal worden tentoongesteld. Of Young een geldbedrag heeft ontvangen voor het beeld is niet bekend gemaakt.