Amerikaanse krijgt 10.000 dollar als compensatie voor volgeboekte vlucht

IS-gijzeling Frankrijk: Deze held redde levens maar vecht nu voor het zijne

23 maart De politieman die vanmiddag mensenlevens redde met zijn heldhaftige optreden tijdens de gijzeling in een supermarkt in Zuidoost Frankrijk, is luitenant-kolonel Arnaud Beltrame (45). Hij liet zich vrijwillig gijzelen in ruil voor de vrijlating van een vrouwelijke gijzelaar, hielp zijn collega's van een interventieteam door zijn mobieltje aan te laten staan zodat ze konden meeluisteren maar raakte zwaargewond bij de bevrijdingsactie.