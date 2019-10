Amerikaanse leraar knuffelt gevaar van vuurwapen weg

Het bijzondere incident stamt uit de maand mei, maar de beelden van de beveiligingscamera zijn nu pas openbaar. Op de beelden is te zien dat de gewapende jongen door een gang loopt van de Parkrose High School in Portland.

Het is onduidelijk wat de jongen precies van plan is, maar wel is te zien dat hij sportcoach Keanon Lowe tegenkomt. De coach geeft de jongen vrijwel meteen knuffel. ,,Ik hield hem vast en vertelde hem dat ik er was om hem te redden”, vertelde Lowe aan Amerikaanse media. ,,Het was een heel emotioneel moment. Het was emotioneel voor hem en voor mij. Op dat moment voelde ik compassie. Als je jong bent, heb je vaak niet door wat je doet tot het voorbij is.”