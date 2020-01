Amerikaanse militairen dood gevonden op slaapzaal van Duitse vliegbasis

De mannen, beiden 20 jaar oud, werden ‘levenloos gevonden in de slaapzaal’. Pogingen om ze te reanimeren waren vergeefs en artsen verklaarden ze dood, twintig minuten nadat de lichamen waren ontdekt. De mannen waren alleen in slaapzaal. Geen van beiden had een kamergenoot.



Een onderzoek naar hun doodsoorzaak is gaande, aldus het 52ste Fighter Wing op vliegbasis Spangdahlem in de regio Rijnland-Palts in West-Duitsland vandaag in een verklaring. Spangdahlem is de thuisbasis van zo’n vierduizend soldaten. Er zijn ongeveer twintig Amerikaanse bases in Duitsland.



,,Het is altijd moeilijk om belangrijke leden van ons team te verliezen’’, zegt kolonel David Epperson op de website van de basis. Hij betuigde de families van de slachtoffers Xavier Leaphart en Aziess Whitehurst zijn medeleven. Beide militairen dienden in het onderhoudssquadron van het luchtmachtonderdeel.