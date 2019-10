Amerikaanse rechter: Huis van Afgevaardigden moet complete rapport Mueller-onderzoek krijgen

Bizar: man wordt 16 keer neergescho­ten en loopt 4 kilometer verder ziekenhuis in

22:04 In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 27-jarige man op miraculeuze wijze een zware aanslag op zijn leven overleefd. De twintiger werd maar liefst zestien keer neergeschoten door iemand met een pistool. Wonder boven wonder wist hij op eigen kracht op te staan en een ziekenhuis binnen te strompelen, zo’n vier kilometer (!) verderop. De politie reageert vol ongeloof: ,,Dit is echt een wonder.”