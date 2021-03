Amerikaanse Senaat schrijft geschiedenis: eerste minister van inheemse afkomst benoemd

De inheemse stem speelde een grote rol in Bidens verkiezingsoverwinning in de zuidwestelijke staat Arizona. De historische benoeming is ook van grote symbolische waarde omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken grotendeels gaat over de betrekkingen met de indianenvolkeren, en het beheer van federaal land en nationale parken.



Volgens de Democratische voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden is de benoeming ‘historisch en een bron van trots voor het parlement’. De Democratische senaatsfractieleider Chuck Schumer zei dat de aanstelling van Haaland zal helpen om de relatie tussen het ministerie en de inheemse stammen te herstellen.