Amerikaanse singer-songwriter David Crosby (81) overleden

In een verklaring zegt zijn vrouw: ,,Het is met grote droefheid dat na een lange ziekte onze geliefde David (Croz) Crosby is overleden. Hij werd liefdevol omringd door zijn vrouw en soulmate Jan en zoon Django. Hoewel hij niet langer hier bij ons is, zal zijn menselijkheid en vriendelijke ziel ons blijven leiden en inspireren. Zijn nalatenschap zal blijven voortleven door zijn legendarische muziek.”