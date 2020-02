Amerikaanse sportcolumnist over Ron Jans: ‘Zeker het land van Anne Frank zou de ernst moeten begrijpen’

Jans, concludeert de lokale krant Cincinnati Enquirer, dacht dat Amerika Holland was. En dat is het niet, benadrukt Daugherty, nadat zowel de club als de spelersvakbond hebben gemeld dat er sprake was van een ‘patroon’ van ongepast gedrag door Jans. Jans en FC Cincinnati kwamen overeen dat hij opstapt na een onderzoek waarin spelers problematische uitspraken over ras aankaartten. De club wil geen inzicht geven in de klachten, omdat met de spelers is afgesproken dat hun ervaringen vertrouwelijk blijven. Maar voorzitter Jeff Berding sprak in een persconferentie van ‘bredere thema’s en ervaringen die ongevoelig en ongepast waren’. Hij noemde het ‘begrijpelijk’ dat de voetballers er verontrust over waren, en vond ze zelf ook ‘zorgwekkend’. ,,Er is geen plaats voor raciale intolerantie.”

Ging niet om één keer

Het ging niet alleen om die ene keer dat Jans het n-woord in de mond nam, tijdens een trainingskamp in Arizona, benadrukt de spelersvakbond. In de klacht bij de vakbond werd ook melding gemaakt van ongepaste opmerkingen over slavernij, kort voor een uitwedstrijd tegen DC United uit Washington, afgelopen oktober. Het team bezocht in de Amerikaanse hoofdstad monumenten over slavernij en Jans zou daarna iets gezegd hebben dat compleet verkeerd viel. Hij had het team willen inspireren en motiveren met woorden waarin hij slavernij aanhaalde als voorbeeld van het overwinnen van tegenspoed. ,,Het verhaal dat het ging om meezingen met een songtekst is compleet onjuist,” meldt voorzitter Bob Foose in een persbericht. ,,Het gedragspatroon van de voormalig coach van FC Cincinnati voldeed bij lange na niet aan alle acceptabele standaarden, en creëerde een onhoudbare en oneerlijke werkomgeving voor onze spelers.”

Wat interes­sant is en triest, is dat Anne Frank een kind in Amsterdam was

‘Open en eerlijk mens’

Gerard Nijkamp, de algemeen directeur van de Amerikaanse club die Jans al jaren kent, nam het nog voor hem op. ,,Ron is een heel open en eerlijk mens omdat hij verbinding wil leggen met de mensen om hem heen. In Europa en Nederland ken je je publiek,” legde hij Amerikaanse journalisten uit. Maar daar heeft columnist Daugherty geen boodschap aan.



,,Nijkamp suggereerde dat Jans de fout van zijn woorden niet begreep. Dat het n-woord in Europa op de een of andere manier niet vreselijk is. Dat kan verklaren waarom voetbalwedstrijden in Europa een twee uur durend college kunnen zijn over hoe je raciaal debiel kunt zijn.” Nijkamp kondigde in Cincinnati aan voortaan te meer te letten op culturele verschillen bij het selecteren van een buitenlandse coach. ,,We kunnen de woorden die Ron heeft genoemd in de kleedkamer nooit accepteren.”