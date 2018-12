Amerikaanse tieners massaal aan e-sigaret

Het aantal middelbare scholieren dat elektronisch rookt is in vergelijking met 2017 verdubbeld. Nu geeft 20 procent aan dat vorige maand ten minste één keer te hebben gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Michigan onder 45.000 minderjarige studenten.

Het is verreweg de grootste toename sinds het begin van deze jaarlijkse enquête 44 jaar geleden en overtreft de opkomst van marihuana halverwege de jaren zeventig. Ook is gebleken dat kinderen steeds jonger beginnen met het inhaleren van verdampte nicotinehoudende vloeistoffen.

Met name de producten van het bedrijf Juul Labs Inc. doen het zo goed dat de vraag is gerezen of de overheid de drempel om ze te bemachtigen niet moet verhogen. ,,Ze passen gemakkelijk in je mouw of zak en zijn overal te gebruiken, zelfs stiekem in de klas'', zei een leerlinge van South Charleston High School over de bevindingen.